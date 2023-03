Unità d'Italia: Medusei, grati a caduti per Tricolore

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - "L'unità nazionale e i suoi simboli ci guidano nelle sfide del presente, dobbiamo essere grati a chi ha dato la vita per il tricolore". Così il presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei celebra il 162/mo anniversario dall'Unità d'Italia. "Ricorre oggi il 162/mo anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia: il 17 marzo del 1861 cominciò la storia della nostra comunità nazionale, finalmente unita dopo tante prove e difficoltà - continua -. Su quel traguardo che è costato il sacrificio di molti e che ha visto l'impegno di uomini forti e di grande ingegno come il ligure Giuseppe Mazzini, si fonda quanto abbiamo costruito in oltre un secolo e mezzo attraverso due grandi guerre e molte vicende, liete e dolorose". (ANSA).