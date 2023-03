Camera commercio, 2.051 aspiranti imprenditori ma 20% ce la fa

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Lo sportello di Sostegno alla competitività della Camera di commercio di Genova nel biennio 2020/2021 ha accolto 2.051 aspiranti imprenditori oltre a 220 imprenditori o lavoratori in cerca di consolidamento, raddoppiando gli sforzi rispetto all'era pre-Covid, raggiungendo una media di 1.250 utenti l'anno contro 900. "Ma all'80% sconsigliamo di iniziare l'attività" sottolinea Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di commercio di Genova, in occasione della presentazione del bilancio degli ultimi due anni di attività dello sportello che ha attivato 30 business plan e fatto nascere 44 startup, ma appunto ha anche consigliato "chi non aveva capacità e competenze sufficienti" spiega Caviglia, a rinunciare dopo aver esaminato i progetti. E convinto 145 utenti "con scarse motivazioni o alte possibilità di insuccesso, i cosiddetti "scoraggiati", a desistere, limitando i danni per le persone e per il tessuto economico in generale" dice il presidente della Camera di commercio Luigi Attanasio. Il servizio attivato dalla Camera di commercio 6 anni fa e co-finanziato da Fondazione Carige che si rivolge sia a persone che hanno un'idea imprenditoriale e hanno bisogno di essere supportate sia alle imprese o partite Iva già esistenti che richiedono consulenze specialistiche lavora a pieno ritmo. E il 20% di imprese che ce la fa continua ad avere successo. A testimoniarlo oggi sono state otto aziende con storie d'impresa diverse che vanno dalla Fattoria di Pol, fondata da un ingegnere, Paolo Gazzotti, 40 anni, che ha lasciato la professione per dedicarsi all'agricoltura idroponica, a partire dal basilico, al Women's travel circle, tour operator di incomig specializzato in viaggi per sole donne, da Patisserie 918 nel centro storico genovese, dal ristorante Il Tondin a Common place che con le piante da interni propone oggetti di design, da Suite travel, franchising per agenzie di viaggio a Concierge & gateway specializzato in servizi per yachting e organizzazione di trasferte per squadre di calcio, fino a Portofino Lux yacht charter. (ANSA).