Camera commercio, post Covid aumenta età aspiranti imprenditori

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Dopo il Covid a Genova si è alzata l'età degli aspiranti imprenditori. "L'età media delle persone che si rivolgono al nostro Sportello di sostegno alla competitività delle imprese negli ultimi due anni è cambiata" sottolinea Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di commercio di Genova, a margine della presentazione del bilancio degli ultimi due anni di attività del servizio "Quando è iniziato questo servizio erano quasi tutti giovani, mentre in questo momento i giovani sono rimasti una piccola parte. Andiamo anche oltre i 45 anni con una percentuale che dieci anni fa non avevo neppure pensato come possibile. E un'altra cosa che è cambiata è che c'è una grande prevalenza di genere femminile".

Dei 2.051 aspiranti imprenditori e 220 lavoratori autonomi che si sono rivolti al servizio nel 2020 e 2021, il 60% aveva fra i 26 e i 45 anni di età e addirittura il 31% fra i 46 ed i 74 anni. Solo il 9% fra 18 e 25 anni. Il 61% sono donne e il 39% uomini. (ANSA).