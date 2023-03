In ex scuola Sarzana un edificio polifunzionale

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - Nella vecchia scuola elementare, da tempo non più utilizzata, troveranno spazio uffici pubblici, sala conferenze, luoghi di formazione e di attività ludico creative. Il progetto di riqualificazione dell'ex edificio scolastico di Via XXI Luglio a Sarzana (La Spezia) prevede la realizzazione di un edificio polifunzionale, adeguato dal punto di vista sismico ed energetico. Il progetto definitivo era stato affidato dal Comune a Ire, agenzia regionale ligure per infrastrutture, recupero ed energia.

Tra gli interventi pompe di calore, recupero delle acque piovane, abbattimento delle barriere architettoniche, creazione di una copertura illuminata, restauro della parte storica. La scuola non viene più utilizzata dal 2006. I lavori saranno aggiudicati entro il 40 giugno, da terminare entro marzo 2026.

"La XXI luglio è patrimonio e identità di ogni sarzanese - ha detto alla stampa oggi il sindaco Cristina Ponzanelli. - Abbiamo vinto un bandoottendendo già 5 milioni di euro e li utilizzeremo subito per la messa in sicurezza di tutto l'edificio, recuperando immediatamente la parte più ampia. La XXI luglio sarà cuore pulsante della città, come merita di essere superandotanto immobilismo e degrado. Cominceremo subito con il primo lotto per garantire a questi spazi una destinazione formativa". (ANSA).