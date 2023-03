Fiamme in autorimessa, evacuato condominio: un intossicato

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - E' stato necessario evacuare un condominio per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza su un incendio che si era sviluppato in una autorimessa in via MOsso a Genova. E' accaduto la scorsa notte.

L'area di parcheggio era composta da diversi box singoli e in uno di questi era divampato il rogo. Due le squadre intervenute: una è stata impegnata nell'evacuazione del condominio che aveva già le scale invase dal fumo: i pompieri hanno fatto indossare ai residenti uno speciale cappuccio che fornisce aria, la stessa che respirano i Vigili del fuoco. Solo un inquilino è stato portato in ospedale per accertamenti perché aveva respirato fumo prima dell'intervento dei vigili del fuoco. La seconda squadra ha dovuto tagliare la porta principale dell'autorimessa e facendosi strada nel denso fumo cercare il box interessato dalla fiamme. Trovato, hanno tagliato la saracinesca e domato le fiamme. (ANSA).