Corpo straziato su binari stazione Sestri Levante

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 14 MAR - Il cadavere di un uomo è stato trovato la scorsa notte in mezzo ai binari ferroviari della stazione di Sestri Levante. E' stato un passeggero a notare parti di un corpo straziato nei pressi del secondo binario. Sul posto la Polfer, i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari della Croce Verde di Sestri Levante. Impossibile, al momento, identificare il corpo. I resti sono a disposizione degli inquirenti. Nessun macchinista in transito la notte scorsa ha segnalato investimenti e la Polfer sta svolgendo indagini con l'ausilio delle registrazioni delle telecamere interne alla stazione. In un primo momento è stato pensato potesse essere il 50enne scomparso da una casa di cura di Cogorno ma gli inquirenti sono cauti su questa possibilità (ANSA).