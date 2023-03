Lo Spezia pensa all'Inter ma guarda alla classifica

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 MAR - Arriva l'Inter al Picco e per lo Spezia è l'ennesima sfida delicata per la salvezza contro una squadra forte ed in un momento positivo. Persa l'occasione di distanziare la terz'ultima nello scontro diretto casalingo nell'ultimo turno col Verona, contro i nerazzurri di Inzaghi gli aquilotti cercano punti per tenere a distanza i gialloblù, impegnati contro il Monza. Lo Spezia non vince da otto giornate, 1-0 in casa del Torino il 15 gennaio, ma domani cercherà l'impresa, forte anche dalle carica del pubblico in uno stadio che sarà tutto esaurito. La squadra di Semplici in casa ha vinto l'ultima volta il 17 settembre scorso quando sconfisse il fanalino di coda Sampdoria per 2-1. Nel 2023 le cose non sono affatto cambiate per Nzola e compagni che al Picco hanno conquistato in sei partite appena tre punti frutto di tre pareggi. E dopo aver impattato 0-0 nell'ultimo turno contro il Verona la squadra di Semplici è chiamata all'impresa contro l'Inter. Lo sa il tecnico toscano che deve fare i conti con alcune assenze importanti. Indisponibili gli infortunati Holm, Bastoni e Moutinho, squalificato Reca e Ekdal e Ampadu non sono al meglio. Una situazione difficile tanto che il tecnico sta meditando alcuni cambiamenti complici le assenze sugli esterni, mentre è atteso dopo la sosta il rientro di Bastoni (ANSA).