8 marzo, in treno oggi la prima donna macchinista in Abruzzo

(ANSA) - LANCIANO, 08 MAR - Si chiama Sharon Garibotto, classe 1988, ed è di Sestri Levante (Genova) la prima donna macchinista in Abruzzo e nel centro Italia. Questa mattina a Lanciano (Chieti), alla partenza per Pescara delle 10.43, Sharon si è messa alla guida del treno di linea - un Lupetto della Tua, la società unica di trasporto abruzzese - diretto alla stazione del capoluogo adriatico per proseguire verso San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). "Portare un treno regala emozione ed è davvero una bella esperienza, poi essere oggi in Abruzzo, nel giorno della Festa della donna, a guidare un treno intitolato a una persona importante, è ancora più bello". Il treno in questione porta il nome di Sabina Santilli, abruzzese di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), fondatrice della Lega del Filo d'Oro.

"Ho scelto di diventare macchinista - spiega - grazie alla passione che avevo da piccola, iniziata da un giochino, un treno di legno che mi regalò mio nonno. Poi l'Esercito italiano, che ringrazio, mi ha dato la possibilità di intraprendere questa carriera. Portare un treno non è solo prettamente maschile.

Basta un po' di tecnica, e poi passione e voglia. Sono stata accolta molto bene dai miei colleghi. La Tua è una grande famiglia". (ANSA).