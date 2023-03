Al teatro Duse di Genova Concita De Gregorio racconta 12 donne

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Dodici storie di donne che parlano al loro funerale, rivolgendo il loro ultimo saluto. E' il senso di 'Un'ultima cosa', lo spettacolo di e con Concita De Gregorio in scena il 7 marzo (ore 20,30, replica mercoledì) al Teatro Duse nell'ambito della stagione del Teatro Nazionale. La regia è di Teresa Ludovico, la produzione del teatro di Bari e di Rodrigo. Con De Gregorio, in scena, anche Erica Mou, cantante e compositrice che accompagnerà le parole con i suoi canti dalle atmosfere popolari. Giornalista, editorialista di "Repubblica", volto noto de La7, scrittrice di successo, Concita De Gregorio affronta in questo testo l'universo femminile da una angolazione del tutto originale.

"Tutto è nato - spiega - come un progetto teatrale, di scrittura drammaturgica. Ho scritto la storia di dodici donne che ho incontrato nella mia vita che oggi non ci sono più. Donne importanti che tuttavia non sono molto conosciute, che hanno vissuto ai margini, spesso note solo per essere legate a una figura maschile di riferimento (nel caso di Dora Maar, Picasso).

Creature eccentriche alla fine considerate pazze e invece straordinariamente preveggenti e illuminate. Ho pensato, dunque, attraverso le loro parole, di ricostruire la loro orazione funebre. Ho poi chiesto a Erica Mou di dare vita sul palco a un'anima infantile e arcaica insieme: i suoi canti popolari accompagnano le ultime parole di queste cinque donne con le prime che una bimba sente quando viene al mondo".

Il testo dello spettacolo (poi confluito in un libro edito lo scorso anno) è 'modulare': "A seconda delle piazze - dice l'autrice - proponiamo cinque delle dodici storie. Parto sempre da Dora Maar cui sono legata perché la conobbi che ero giovanissima, ai tempi in cui vivevo in Spagna. E chiudo con Lisetta Carmi, la cui famiglia era di origine genovese, perché quando ero in Puglia a scrivere ho lavorato direttamente con lei e insieme abbiamo redatto il suo congedo. In mezzo, qui a Genova, daremo voce a Carol Rama, Amelia Rosselli e Maria Lai".

Il 7 marzo uscirà il podcast dello spettacolo su tutte le piattaforme digitali. (ANSA).