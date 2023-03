Semplici: Con il Verona allo Spezia servirà molta aggressività

(ANSA) - LA SPEZIA, 03 MAR - Arrivato solo da dieci giorni al timone dello Spezia, il tecnico Leonardo Semplici si trova già ad affrontare una sfida diretta per la corsa salvezza. L'arrivo del Verona al Picco è per i liguri occasione di allungare sul terzultimo posto, occupato dagli scaligeri che sono a -3 dagli aquilotti. In casa però la vittoria manca dal 17 settembre, 2-1 alla Sampdoria. "Da inizio settimana ci diciamo che è una partita importante, ma il cui risultato non deciderà il nostro futuro - ha spiegato Semplici -. Un risultato positivo ci darebbe slancio, ma ci sarebbero comunque ancora tanti punti in gioco. Bisogna affrontare la gara con rispetto per l'avversario e la giusta tensione. Ci aspetta una sfida importante dal punto di vista caratteriale, dovremo cercare di essere più aggressivi rispetto a quanto siamo stati a Udine e portare più uomini vicino alla porta avversaria. Sto lavorando per far sì che i ragazzi abbiano la libertà di giocare come sanno".

Semplici conta sui tifosi che ieri in 2000 hanno assistito all'allenamento per caricare la squadra. "Per noi sono vitali.

Attraverseremo momenti positivi e negativi nelle 14 partite che mancano alla fine, sapere di averli al nostro fianco è fondamentale".

Ancora indisponibili Bastoni, Moutinho e Holm; Zurkowski ha recuperato e ha lavorato con la squadra per tutta la settimana.

"Un elemento importante, che ci potrà dare una grande mano".

dice Semplici. Squadra ancora con il 4-3-3. "A Udine siamo passati in corsa alla difesa a tre perché la squadra può interpretare diversi moduli. Sta a me trovare la posizione giusta per far rendere tutti". All'andata finì 1-2 con lo Spezia in rimonta. "Ma era un altro momento del campionato - ammonisce Semplici -. Il Verona in queste ultime partite ha dimostrato di avere acquisito un dna importante, sono una squadra offensiva, brava a rubare palla e ripartire. Una squadra che non molla mai". (ANSA).