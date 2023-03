Master Unige forma i primi Energy Analyst per le rinnovabili

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - Un master dell'Università di Genova ha formato i primi Energy Analyst delle energie rinnovabili e sostenibili, esperti nella gestione dell'energia sostenibile, che hanno discusso le prime 18 tesi del corso di specializzazione in Energia e Sostenibilità. Gli elaborati finali trattano ii temi della transizione energetica e le tecnologie a essa correlate, della sostenibilità anche economica dei processi sostenibili, delle legislazioni, le norme e i contratti che regolano tali processi.

"La piena soddisfazione delle aziende sull'operato dei candidati, le opportunità di lavoro che si sono aperte agli studenti del master sono solo alcuni tra gli aspetti che consentono a Università di Genova di essere orgogliosa del lavoro svolto" ha detto Marco Fossa, docente UniGe e presidente del master.

Gli Energy Analyst delle energie rinnovabili e sostenibili sono esperti in grado di individuare nuove opportunità di business e analizzare gli scenari e l'evoluzione delle normative per progettare nuove strategie per la programmazione, il controllo e la gestione sostenibile dei sistemi e delle fonti energetiche. "Una figura fortemente richiesta dal mercato e in particolare dalle aziende partner - spiegano i responsabili del Master - Si sta già iniziando a pensare con i docenti UniGe ad una seconda edizione". (ANSA).