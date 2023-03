Ucraina: ex senatore compra spazio pubblicitario contro le armi

Un grande spazio pubblicitario per mettere in bella mostra un manifesto contro l'invio di armi in Ucraina è stato acquistato dall'ex senatore Mattia Crucioli, oggi consigliere comunale a Genova di Uniti per la Costituzione.

La pubblicità con scritto in bianco su sfondo arancione 'No all'invio di armi in Ucraina' campeggia da questa mattina in Corso Europa come ha spiegato in un post lo stesso Crucioli. "E' il primo manifesto autofinanziato grazie ai contributi degli attivisti di Uniti per la Costituzione. Esprimeremo il nostro dissenso in tutti i modi possibili, anche così - ha spiegato -.

Vogliamo che i manifesti diventino tanti in tutta la città, chi desidera contribuire può contattarci e chiederci indicazioni all'indirizzo mail: gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it". (ANSA).