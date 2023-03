Genoa, a Cagliari un pareggio che vale il secondo posto

(ANSA) - GENOVA, 01 MAR - Un punto fondamentale per rimanere al secondo posto in solitario quello conquistato dal Genoa a Cagliari al termine di una gara dura e spigolosa con poche reali occasioni da gol.

Lo zero a zero finale premia i rossoblù di Gilardino che nonostante le assenze di Aramu, Coda ed Hefti e quella dell'ultim'ora per un attacco influenzale di un giocatore del calibro di Strootman escono indenni dall'Unipol Domus rischiando in pieno recupero con Sabelli di conquistare bottino pieno.

Per i padroni di casa il momento migliore ad inizio ripresa quando il cambio di Sturaro per l'infortunato Bani, ha portato il tecnico biellese a ridisegnare il suo Genoa non più a tre dietro ma a quattro. Una situazione tattica che ha aiutato in particolare un attivissimo Luvumbo con l'angolano che ha fatto ammonire in due minuti Sabelli e Dragusin e fatto fischiare un rigore a Valeri, per una spinta di Sabelli sul giocatore di casa, poi trasformato dal Var in una punizione dal limite in quanto il fallo era iniziato nettamente fuori area.

L'occasione più limpida di tutta la gara l'ha avuto però Puscas alla mezz'ora del primo tempo ma la sua conclusione a botta sicura all'altezza del dischetto ha visto la pronta risposta di Radunovic. Per Martinez invece una respinta nella ripresa su tiro cross di Nandez e tante prese alte sui traversoni mai realmente sfruttati da Lapadula prima e da Pavoletti entrato nel finale.

Il Genoa con questo pareggio frena così anche la corsa di una possibile contendente per il secondo posto ma deve guardarsi le spalle da Bari e Sudtirol entrambe vincenti. Il Grifone è atteso adesso due gare consecutive in casa contro Cosenza e Ternana con l'incognita infortuni che rischia di pesare sul gruppo di Gilardino. (ANSA).