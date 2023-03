Autista Amt aggredito su autobus a Genova, preso aggressore

(ANSA) - GENOVA, 01 MAR - Ancora un autista Amt aggredito a Genova. Lo denunciano i sindacati. Questa mattina un autista in servizio sulla linea 82 è stato preso a pugni da un giovane passeggero. L'aggressore è stato raggiunto dalle volanti della polizia mentre l'autista è stato portato in codice giallo all'ospedale San Martino.

"L'episodio è solo l'ultimo caso di una scia di violenza e insicurezza che il tpl si porta dietro da troppi anni - commentano le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e Faisa Cisal -. Gli autisti sono sempre i primi a non tirarsi indietro per fornire un servizio efficiente alla cittadinanza, ma non meritano di pagare letteralmente sulla propria pelle una cronica mancanza di sicurezza. Condanniamo l'uso della violenza, ma anche l'abbandono da parte della politica che porta a episodi come quello di oggi". (ANSA).