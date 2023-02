Calcio:sbarca a Montecitorio il Genoa Club "Zeneixi de Roma"

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Sbarca a Montecitorio il Genoa Club "Zeneixi de Roma - Francesco Bruzzone" che tra la Capitale e la Regione conta 60 iscritti tra cui 6 parlamentari e un ministro: il titolare della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, fratello dell'attuale presidente del Club, Alberto..

In occasione del 130.esimo anno dalla fondazione del Genoa Cricket and Football Club - e a 125 anni dalla vittoria del primo campionato italiano -, il deputato ligure Luca Pastorino del Misto ha organizzato l'evento a cui hanno preso parte i deputati di fede rossoblù Ilaria Cavo, Matteo Rosso, Francesco Bruzzone e il senatore Giovanni Berrino. In sala stampa anche il cantautore genovese Francesco Baccini e l'ex difensore genoano (oggi commentatore televisivo), Claudio Onofri. (ANSA).