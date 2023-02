Chiara Francini, mi avete fatta sentire giusta

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Grazie a tutti voi che mi avete fatta sentire giusta. È stato un giorno, un Sanremo speciale.

Questo monologo significa molto per me. E scoprire che mi avete visto e compresa è tanto bello. Sapere che non siamo soli è tanto bello". Lo ha scritto sulle sue pagine social Chiara Francini che ieri è stata co-conduttrice al festival di Sanremo al fianco di Amadeus e nel suo monologo ha raccontato le donne non madri. (ANSA).