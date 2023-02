Alessandro Gassmann tifa Leo, bello di papà

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Sono il padre del codice 10". Il primo fan di Leo Gassmann in gara a Sanremo con Terzo cuore? Neanche a dirlo, è suo padre. L'attore Alessandro. È lui che più di tutti fa il tifo da casa per la sua avventura sanremese attraverso i profili ufficiali social sia di Twitter che Instagram con incoraggiamenti post e commenti, rispondendo ai tanti follower, in massima parte commenti positivi poi certo non mancano quelli negativi. E che non nasconde la gioia e l'orgoglio per quel figlio cantante, l'unico della dinastia Gassmann tutti attori a cominciare dal nonno, il grande Vittorio. Nella serata dei duetti Leo che ha 24 anni, e ha studiato conservatorio prima di laurearsi, ha cantato un medley con Edoardo Bennato, e su twitter tre righe di cuori e chitarre come un vero boomer "hanno appena cantato mio fglio e mio fratello. Codice #10". Stasera per la finale è il 23.

"Da quando sono nato - scriveva due giorni fa Alessandro regista attore di film e fiction di successo (tra le ultime i Bastardardi di Pizzofalcone nei panni dell'ispettore Lojacono) sono abituato a incontrare persone che mi ricordano mio padre, che mi riconoscono perché magari hanno visto un mio film, e mi fa davvero piacere" ha scritto su Twitter. Aggiungendo: "Ma entrare in un supermercato e sentire la canzone di tuo figlio… batte tutto".

Parole che raccontano il legame con Leo e il suo status di genitore. (ANSA).