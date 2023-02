Bucci, centro sociale Zapata può trovare sede attraverso bandi

"Agli attivisti del centro sociale 'Zapata' faremo delle offerte di beni pubblici, che loro possono utilizzare anche a Sampierdarena ovviamente attraverso bandi. Lo sgombero è l'ultima ratio, noi non vogliamo arrivare allo sgombero, però è certo che non possiamo perdere i soldi del Pnrr e i lavori vanno fatti". Così il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della cerimonia per il Giorno del ricordo indica una soluzione alternativa all'annunciato sgombero del centro sociale 'Zapata' a Genova Sampierdarena.

"Abbiamo tante soluzioni da proporre agli attivisti, tutte le associazioni hanno diritto a partecipare all'uso dei beni pubblici, quindi anche loro hanno diritto a partecipare - ribadisce Bucci -. Sono certo che hanno tutte le condizioni in regola per partecipare a bandi, è chiaro che ciò presuppone il pagamento di un canone che per le associazioni può arrivare al 90% di sconto, però bisogna rispettare le leggi, non si possono occupare spazi pubblici senza rispettare le leggi".

"Anche con gli occupanti del centro sociale 'Terra di Nessuno' stiamo dialogando, loro vorrebbero un posto che non posso anticipare ma che mi sembra una soluzione molto valida, la porta del Comune di Genova è sempre aperta per tutti", aggiunge.

