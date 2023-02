Sanremo: Fimi, da Mattarella riconoscimento a industria musica

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Plauso del mondo discografico all'evento "storico" che vede per la prima volta un presidente della Repubblica assistere in platea all'Ariston al festival di Sanremo. «La presenza di Mattarella è un forte riconoscimento per la musica come industria culturale e patrimonio del Paese», commenta Enzo Mazza, amministratore delegato di Fimi, Federazione Industria Musicale Italiana. (ANSA).