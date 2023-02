Rubens ora all'Ariston, viaggio di prima mattina

(ANSA) - GENOVA, 06 FEB - È arrivato al Teatro Ariston di Sanremo il ritratto di Rubens, fino a ieri esposto in apertura della mostra di Palazzo Ducale. Il quadro, un olio su tela che misura cm 66x 50, è partito questa mattina da Genova. Poco prima delle 9 è stato staccato dalla parete su cui era posizionato ed è stato sottoposto alla procedura di 'condition report' per garantirne l'integrità e documentarne le condizioni, la stessa che verrà effettuata anche in entrata e in uscita dall'Ariston.

Trasportato all'interno di una cassa a bordo di un furgone Fine Art, il dipinto ha raggiunto Sanremo dove c'era ad attenderlo la curatrice della mostra genovese Anna Orlando.

"Dopo aver deciso di sponsorizzare il restauro della pala d'altare della Circoncisione posizionata nella Chiesa del Gesù a Genova - ricorda il governatore ligure e assessore regionale alla Cultura Giovanni Toti - abbiamo voluto realizzare questa iniziativa con il progetto 'Ospite d'onore' per legare il grande successo della mostra dedicata a Rubens con il Festival di Sanremo, in modo da far conoscere questo straordinario pittore fiammingo coinvolgendo tutto il territorio, con una ribalta anche internazionale. È un modo per creare un legame tra diverse forme di arte, pittorica e canora, entrambe rappresentate ai massimi livelli con Rubens, icona pop della pittura e i cantanti della kermesse più seguita del Paese e anche all'estero". "Siamo lieti di poter dare spazio anche a questa iniziativa - aggiunge il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - intrapresa con Regione Liguria. Poter ospitare un'opera di Rubens sarà un'ulteriore, preziosa attrattiva per residenti e turisti che saranno a Sanremo in questa magica settimana". (ANSA).