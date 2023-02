Sanremo: Amadeus, nuovi ospiti? Abbiamo finito i soldi

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - "Nuovi ospiti? Non ce ne sono più, abbiamo finito i soldi". Amadeus scherza così con Fabio Fazio, in collegamento durante Che Tempo Che fa, rispondendo a una domanda su quali siano gli ospiti non ancora annunciati al festival di Sanremo.

Fazio, facendosi portavoce di un desiderio della madre, ha poi chiesto se, come tutti sperano, Gino Paoli e Ornella Vanoni canteranno insieme nella serata finale di sabato. Amadeus però non ha lasciato spazio all'amarcord: "Non saranno insieme. Paoli avrà il suo momento e Vanoni il suo".

Tra i superospiti del quarto festival di Ama, c'è anche l'inedito trio composto da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano. "Ho visto le prove - ha raccontato il direttore artistico - e sono convinto che sarà qualcosa che rimarrà nella storia del festival, che lascerà a bocca aperta e ci commuoverà molto.

Vederli tutti e tre insieme sarà da non perdere".

Fazio ha poi ricordato al collega la promessa fatta qualche tempo fa, ovvero di portare all'Ariston anche Ruggero, presenza fissa del cast di Viva Rai2! e collegato per l'occasione dal glass che ospita la trasmissione a Via Asiago. "Confermo - ha accettato di buon grado Amadeus -. Ruggero, puoi venire quando ti pare". (ANSA).