All'ospedale di Cairo reparto di riabilitazione residenziale

(ANSA) - CAIRO MONTENOTTE, 03 FEB - Nuovo reparto di riabilitazione extraospedaliera residenziale per l'ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte. Dotato attualmente di 10 posti letto (potranno arrivare a 20) offre prestazioni riabilitative per patologie post-acute neurologiche, ortopediche o di altra genesi che abbiano determinato una disabilità modificabile. Il servizio è garantito da due medici fisiatri, fisioterapisti, infermieri, logopedista e operatori sociosanitari che attuano progetti riabilitativi individuali. "La Rer - spiegano da Asl2 - è stata concepita come ponte di congiunzione tra Ospedale e Territorio e colma quell'area che va da ospedale a domicilio".

Nel reparto è presente "Nirvana", un sistema che, sfruttando la realtà virtuale, permette di agire su problematiche motorie, cognitive e dell'equilibrio. Grazie a questo dispositivo, il paziente diventa protagonista attivo del proprio trattamento ricevendo così una forte spinta motivazionale e ludica. Ad esempio "scoppiare" i palloncini di un determinato colore, oppure selezionare i numeri proiettati sulla parete o camminare su un ponte.

"L' ospedale San Giuseppe - dichiara l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - oggi traccia un primo bilancio del polo riabilitativo riaperto da metà dicembre con 10 posti letto e con 24 pazienti seguiti fin qui con attività extra ospedaliera residenziale. Stiamo valutando di portare a Cairo anche la chirurgia, rispondendo così alle necessità più frequenti della popolazione".

"Oggi Cairo diventa un punto fermo - ha aggiunto il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli -, una realtà che nel nuovo disegno della sanità territoriale è fondamentale. Per noi è una punta di diamante" (ANSA).