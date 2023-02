Calcio: crisi Samp, avv. Bissocoli scelto per affiancare Cda

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - L'avvocato Eugenio Bissocoli , 53 anni, è l'esperto scelto dalla Camera di commercio di Genova per affiancare il consiglio di amministrazione della Sampdoria nella procedura della composizione negoziata della crisi.

Bissocoli avrà ora due giorni per decidere se accettare o meno l'incarico proposto.

Laureato in giurisprudenza nel 1993 è iscritto all'albo degli avvocati dal 1996 ed ha acquisito nel corso degli anni una profonda conoscenza in materia di procedure di amministrazione straordinaria.

Avrà il compito di confrontarsi con il Cda dopo aver consultato i documenti contabili del club e di seguito valutare come gestire i debiti, in particolare dovrà valutare le soluzioni possibili che al momento sarebbero ridotte a due: un ulteriore prestito bancario, cercato sia da Ferrero che dal Cda con Banca Sistema o l'aumento di capitale. Nel frattempo la Sampdoria assieme all'avvocato Bissocoli dovrebbe muoversi anche con il tribunale di Genova per definire le misure protettive, utili ad evitare eventuali istanze di fallimento.

Intanto era prevista per oggi in quarta convocazione l'assemblea straordinaria degli azionisti che avrebbe dovuto discutere proprio dell'aumento di capitale ma come per le altre precedenti andrà deserta per l'assenza dell'azionista di maggioranza assoluta, Sport Spettacolo Holding che fa capo alla famiglia Ferrero.

La scadenza più attesa però al momento è quella del 16 febbraio, data entro la quale dovranno essere pagati gli stipendi ai tesserati. Il rischio in caso di mancato pagamento è quello di una penalizzazione. (ANSA).