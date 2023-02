Parte collegamento ferroviario Genova-Bardonecchia

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - Promozioni sull'acquisto dello skipass e della seggiovia, riduzioni sul noleggio dell'attrezzatura per lo sci o per lo snowboard, ma anche sconti per l'Alpine Coaster, slitta biposto che arriva nei boschi di Campo Smith, oltre alla riduzione del 10% sul pernottamento e sulla ristorazione. Sono questi i "bonus" offerti a chi raggiungerà Bardonecchia in treno grazie al collegamento diretto con Genova, attivo dal 12 dicembre.

L'accordo, siglato tra Trenitalia e il Consorzio Turismo Bardonecchia ed è stato presentato oggi a Genova, permetterà di raggiungere la localita sciistica in circa tre ore e mezzo nelle giornate di sabato e domenica e grazie alla vicinanza della stazione agli impianti di risalita di programmare anche il rientro in giornata.

"Abbiamo una percentuale di riempimento buona - sottolinea Domenico Scida, direttore business Intercity di Trenitalia - e riusciamo a trasportare fino a 100-150 clienti per ogni circolazione. È un servizio importante e stiamo valutando di confermarlo anche in estate perché il consorzio di Bardonecchia e le località toccate da questo treno hanno appeal anche per il periodo estivo".

L'accordo ha anche l'obiettivo di aumentare la presenza di turisti piemontesi sul territorio ligure.

"Il nuovo collegamento Genova-Bardonecchia - ha ricordato l'assessore al turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi - rappresenta un'ottima opportunità per i genovesi appassionati dello sci, ma anche un'occasione per proporci come destinazione turistica e per promuovere l'incoming nel nostro territorio".

