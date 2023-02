Amadeus, il comico Angelo Duro ospite a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il comico Angelo Duro sarà sul palco del Festival di Sanremo nella seconda serata di mercoledì 8 febbraio: lo ha annunciato Amadeus, in un video inviato a Fiorello per Viva Rai2!.

"Sono felice di fare un annuncio: nella seconda serata c'è un comico giovane, fortissimo, simpaticissimo: Angelo Duro". "Ma stai zitto, stai", ha mormorato lo stesso Duro passando alle spalle di Amadeus. Il commento del direttore artistico: "Me lo ricordavo più simpatico".

"Chiamarlo comico è riduttivo, è un talento unico", ha chiosato Fiorello. (ANSA).