Fiamme divorano bosco alle spalle di Alassio

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Un vasto incendio si è sviluppato sulle alture di Alassio, nel savonese. Le fiamme hanno interessato vaste porzioni di bosco.

Sul posto sono in azione due canadair e un elicottero, oltre ai vigili del fuoco, diciotto volontari dei gruppi di Albenga, Ceriale, Alassio e Andora, le forze dell'ordine e gli operatori della Protezione Civile. Al momento le fiamme non stanno minacciando le abitazioni circostanti e non è stato necessario sfollare i residenti.

Secondo quanto appreso l'incendio potrebbe essere partito da un fuoco acceso per bruciare sterpaglie. (ANSA).