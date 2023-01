Comitato: sentenza CdS è 'prevaricazione'

(ANSA) - LA SPEZIA, 31 GEN - "Abbiamo appreso di questa sentenza con amarezza e tanta delusione. Comunque ringraziamo sinceramente gli avvocati che si sono spesi per questa battaglia, per la quale il Tar ci aveva dato ragione. Leggeremo la sentenza, non si capisce come possa essere stato ribaltato totalmente il giudizio del Tribunale amministrativo". Così Carla Bertolotti, del Comitato Vivere la Macchia commenta la sentenza del Consiglio di Stato sulla realizzazione di un biogestore a Saliceti, in provincia della Spezia. I comitati, i comuni e associazioni ambientaliste si erano opposti, vincendo al Tar.

L'azienda Recos, che sta portando avanti il progetto per conto della Regione, aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato.

"Si tratta di una prevaricazione fatta sulle spalle delle persone che vivono qui -prosegue Bertolotti -. Le criticità ci sono, sono state dimostrate e il tar ci ha dato ragione. Il ringraziamento va anche ai sindaci di Santo Stefano Magra Paola Sisti e di Vezzano Ligure Massimo Bertoni. Abbiamo ancora un ricorso in ballo, vediamo come va a finire. La delusione è forte, ma noi continuiamo a lottare". (ANSA).