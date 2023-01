Prefettura Spezia, 2 giorni per controlli migranti Geo Barents

Nuova riunione della task force, coordinata dalla prefettura della Spezia in vista dell'arrivo della nave Geo Barents con i 237 migranti salvati nel Mediterraneo. L'arrivo è previsto per domani pomeriggio. È stato confermato lo schema delle operazioni di accoglienza e controlli, che avverranno tra Calata Artom e l'ex Terminal 1 del porto della Spezia. È stato stimato un tempo di almeno due giorni per completare controlli sanitari e controlli di polizia: i migranti, di cui risultano 74 minori non accompagnati, verranno redistribuiti sulla rete di accoglienza ligure e nazionale. Domani mattina inizieranno le operazioni di installazione delle tende termoriscaldate e delle brandine. In queste ore intanto molto materiale è stato raccolto dalla Caritas e dalle altre associazioni, tra cui coperte, vestiti e cibo. Coinvolti i volontari e i mediatori culturali.

Intanto da Medici senza Frontiere arriva la notizia che l'arrivo a Spezia della nave è previsto tra le 14.30 e le 15.

L'inizio dello sbarco è previsto attorno alle 16.

Sindaco 20 minori non accompagnati resteranno qua

"Siamo pronti per dare assistenza e dignità ai migranti che stanno per arrivare, e verrà data loro una collocazione ad ampio raggio su tutto il territorio italiano. E' stato un gioco di squadra e una corsa contro il tempo". Lo ha dichiarato il sindaco della Spezia Peracchini, in vista dell'arrivo domani di Geo Barents con 237 migranti a bordo. Dopo un'interlocuzione "serrata" con il Ministro Piantedosi il Comune ha avuto "garanzia che i migranti saranno collocati in altre destinazioni italiane e che quindi la nostra città riuscirà a dare le dovute risposte in proporzione alle nostre forze senza mettere a rischio il nostro sistema sanitario o sociale". Saranno "circa venti" i minori non accompagnati che saranno ospitati sul territorio. Peracchini ha poi invitato la politica "già da ora ad abbassare toni e le bandierine di partito perché ci sono bambini da tutelare e persone a cui prestare immediato soccorso. Le valutazioni sugli anni passati di assenza di politiche immigratorie serie e legali le affronteremo da lunedì, pur convinto che solo con un'immigrazione di legalità si possa garantire dignità della vita umana"