Spezia,striscione CasaPound, stop business accoglienza

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 GEN - Uno striscione con scritto 'Cambiano i governi la storia è la stessa, basta business dell'accoglienza' e il disegno della testuggine riconducibile a CasaPound è stato appeso nottetempo davanti alla cattedrale della Spezia. Lo striscione è stato tolto stamani e il riferimento è presumibilmente al prossimo sbarco alla Spezia dei profughi salvati in mare da Medici senza Frontiere e ora in navigazione sulla Geo Barents.

Intanto è in corso in prefettura la riunione della task force che regolerà l'assistenza dei migranti tra cui ci sono 87 minori, 74 non accompagnati. L'arrivo in porto alla Spezia della Geo Barents è previsto, al momento, per le 14,30-15. (ANSA).