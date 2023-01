In negozio aveva pistola con matricola abrasa, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Un commerciante di 40 anni è stato arrestato dagli investigatori della squadra mobile di Genova dopo che gli è stata trovata nel negozio di alimentari una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa. Agli inquirenti l'uomo ha detto di non sapere di chi fosse. L'arma verrà analizzata per capire se sia stata usata. Tre le ipotesi su cui indagano gli inquirenti: che l'uomo sia legato alla criminalità organizzata, del mondo della droga o che sia un rapinatore. Si tratta del secondo caso in pochi giorni. I carabinieri due giorni fa hanno arrestato un uomo di 55 anni che aveva un revolver calibro 380 con matricola e marca abrase e un documento di identità falsificato. (ANSA).