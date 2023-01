Giorno memoria: Meghnagi, ricordo non dev'essere mai rancore

"Il ricordo del passato deve aiutarci a immaginare un futuro diverso non coltivando il rancore ma ricomponendo le fratture talvolta irreversibili anche per chi è sopravvissuto e che ha portato il peso sulle spalle di un dolore indicibile". Così il direttore del master internazionale in Didattica della Shoah all'Università Roma Tre, David Meghnagi, durante la seduta solenne del Consiglio regionale della Liguria dedicata al Giorno della Memoria rimarca l'importanza di non dimenticare le vittime delle persecuzioni razziali, religiose e politiche avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale.

Presenti i rappresentanti delle autorità civili e militari della Liguria e gli studenti che hanno vinto la 15/ma edizione del concorso '27 gennaio: Giorno della Memoria', data in cui le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

"Dobbiamo coltivare l'idea e la possibilità di immaginare che le popolazioni umane sono tutte una grande famiglia che devono apprendere come vivere insieme" sottolinea il professore Meghnagi ricordando "le leggi razziali del 1938 in Italia che da un giorno all'altro hanno stravolto definitivamente l'assetto del Paese, esito brutale di un processo cominciato molto prima" e rimarcando "il ruolo fondamentale dei militari italiani, 600 mila soldati, che dopo l'8 settembre 1943 si rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò, così come della Resistenza militare e civile italiana contro il nazifascismo".

Il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei ha detto: "Ricordiamo chi ha dovuto subire la barbarie dell'Olocausto.

Democrazia e libertà sono parole che oggi rappresentano certezze capisaldi di ogni cittadino ma che un tempo non così lontano sono state violate nel nome di un odio ideologico e razziale che non smetteremo mai di condannare e combattere con tutte le nostre forze. Impegniamoci a onorare anche oggi la memoria, perché solo con il rinnovo costante del ricordo si potrà allontanare l'indifferenza, 'il più subdolo dei lasciapassare delle coscienze verso misfatti peggiori', citando la senatrice Liliana Segre". (ANSA).