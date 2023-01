Lo Spezia perde bomber Nzola per due settimane

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 GEN - Lo Spezia perde il suo capocannoniere Mbala Nzola per due settimane. Al calciatore angolano è stata diagnosticata una lesione di primo grado al soleo della gamba destra che necessiterà di circa venti giorni di riposo. Salterà sicuramente le partite di campionato contro Roma e Bologna, mentre lo staff medico proverà a recuperarlo per Spezia-Napoli del 5 febbraio prossimo. Nzola, che durante la sosta invernale aveva seguito una preparazione dedicata per evitare sovraccarichi, è sempre stato utilizzato da Luca Gotti nelle prime 18 giornate di campionato, venendo sostituito una sola volta a partita in corso. Giovedì scorso era inoltre rimasto in campo per tutta la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta a Bergamo. (ANSA).