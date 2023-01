Emergenza migranti, intesa Comune-Prefettura per centro a Genova

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Accordo tra Comune di Genova e Prefettura per la gestione di un centro di emergenza per ospitare richiedenti asilo nel capoluogo ligure in modo da far fronte alla carenza di posti disponibili. L'intesa ha individuato come struttura di accoglienza un locale in via Del Boschetto che può ospitare sino a 30 migranti. La convenzione tra settore comunale della Protezione Civile e Prefettura è nata in seguito alla nota della Questura di Catania del 29 dicembre scorso con cui veniva comunicato alla Prefettura di Genova, in base alle disposizioni del Ministero dell'Interno, il trasferimento di 40 migranti extracomunitari giunti al porto di Catania verso la regione Liguria.

L'accordo di collaborazione, pubblicato oggi sul sito del Comune di Genova, prevede una convenzione con durata dal 30 dicembre 2022 sino al 9 gennaio 2023, ma "si intende automaticamente prorogata per il tempo strettamente necessario permanga l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza ai migranti presenti nella struttura in attesa dell'attivazione dei Cas ordinari". "Il numero di migranti sbarcati sulle coste italiane è in repentino aumento dall'inizio della stagione estiva e comporta la rapida saturazione dei posti disponibili presso i centri di accoglienza ordinaria attivati e presenti nella città metropolitana di Genova", spiega la determina dirigenziale con cui il Comune ha approvato l'accordo con la Prefettura.Il nuovo centro di via del Boschetto è stato così attivato perché gli operatori economici affidatari dei centri di accoglienza a Genova "non sono in grado di fornire soluzioni per l'immediata accoglienza di questi migranti" (ANSA).