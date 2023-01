Levante flagellato da mareggiata, danni alle acquacolture

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo e della polizia municipale dei vari centri rivieraschi colpiti dalla violenta mareggiata ampiamente preannunciata.

Il Levante ligure da ieri sera è flagellato da una libecciata con mare con onde di tre,quattro metri che hanno portato detriti lungo le vie adiacenti al mare e causando allagamenti in decine di scantinati.

Difficile fare una stima dei danni, a Chiavari è stato danneggiato l'argine dell' Entella ed a Lavagna alcune grandi vasche dell' acquacoltura hanno strappato gli ormeggi finendo sull'arenile di Cavi di Lavagna.

"Non possiamo ancora fare una stima dei danni - hanno spiegato i proprietari dell'acquacoltura- dobbiamo attendere che termini la mareggiata per verificare quante siano le vasche danneggiate". Ogni vasca può arrivare a contenere migliaia di orate e branzini (ANSA).