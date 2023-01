Centrodestra vince in consiglio provinciale Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 GEN - Il centrodestra ottiene la maggioranza del consiglio provinciale della Spezia. Alla lista "Insieme per la Spezia" vanno 6 seggi, aggiudicati a Giancarlo Lucchetti (sindaco di Varese Ligure), Rita Mazzi (sindaca di Follo), Jacopo Ruggia (consigliere Vezzano Ligure) ai consiglieri spezzini Umberto Maria Costantini, Gina Gabriella Crovara e Marco Tarabugi.

Quattro i seggi per l'opposizione. Sono di Simone Regoli (vicesindaco Vezzano Ligure) e Camilla Monfroni (assessora di Arcola) per la lista "Il nostro territorio è un bene comune", Massimo Bertoni (sindaco Vezzano Ligure) per "Spezia e sviluppo" e della consigliera spezzina Giorgia Lombardi per "Sinistra ambiente lavoro". Gli elettori votanti sono stati 320 su 407, pari al 78,6 per cento dei sindaci e dei consiglieri comunali aventi diritto.

"Ancora una chiara affermazione dei consiglieri di centrodestra che conferma il lavoro portato avanti in questi anni - commenta il presidente Pierluigi Peracchini -. Siamo stati chiamati a proseguire l'impegno che abbiamo già sviluppato. La Provincia si conferma anche la 'Casa dei Comuni', dove si può costruire il rilancio del territorio dopo anni difficili e proseguire nel garantire servizi e risposte ai cittadini". (ANSA).