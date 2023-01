Genova si candida per adunata nazionale alpini 2025

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno per chiedere che l'Adunata nazionale degli alpini nel 2025 venga organizzata a Genova, a quasi un venticinquennio dall'ultima edizione nel capoluogo ligure nel 2001.

Il documento con primo firmatario il consigliere Alessio Piana (Lega) e sottoscritto da tutti i gruppi impegna la Giunta Toti affinché "intraprenda ogni iniziativa utile per fare in modo che la città di Genova venga scelta come sede dell'Adunata nazionale alpini 2025 assicurando la collaborazione e il sostegno necessario per organizzare una manifestazione importante".

