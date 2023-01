Sampdoria: Stankovic, gara da non sbagliare a Empoli

"Sarà una partita da non sbagliare. Non è che retrocedi o ti salvi in base al risultato del Castellani, ma fare bene servirà per dare continuità al lavoro che abbiamo fatto durante i Mondiali per prepararci fisicamente e mentalmente a questa seconda parte di campionato ". Non ha dubbi Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria alla vigilia della gara in Toscana con l'Empoli. E chiede di fare un ulteriore passo in avanti dopo la sconfitta di domenica con il Napoli.

"La continuità ti riempie di forza, di autostima: noi dobbiamo essere forti, compatti, concentrati, contro una squadra che gioca a calcio, che si muove tanto, con schemi e automatismi. Ti fanno girare un po' la testa ma saremo preparati per ogni situazione ".

Mancherà Rincon, espulso domenica col Napoli e c'è da risolvere qualche dubbio in difesa e in attacco ma Stankovic chiede soprattutto una cosa alla squadra: "Dobbiamo essere presenti su ogni contrasto, ogni duello e ogni seconda palla. E magari avere qualche episodio a favore, visto che ultimamente abbiamo ad esempio subìto tanti rigori. E anche l'espulsione di Rincon ci ha penalizzato. Sono circostanze che possono capitare ma ciò che mi dà coraggio è la reazione dei ragazzi che ho visto con il Napoli ".

E sugli infortunati aggiunge: "Qualcuno recupereremo. Abbiamo avuto ragazzi alle prese con l'influenza, ma non c'è tempo per piangersi addosso: dobbiamo recuperare in corsa, onorando la maglia e rispettando il compagno che si ha vicino. Chi va in campo dall'inizio e chi entrerà sapranno cosa devono fare".

(ANSA).