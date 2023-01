Sequestrati cosmetici da fiori rari, valgono circa 3 mln

Bloccati al porto della Spezia 75mila cosmetici prodotti con gli estratti di due rari fiori minacciati di estinzione, che stavano per essere esportati negli Stati Uniti. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i finanzieri della squadra Cites della Guardia di Finanza della città ligure hanno individuato tre container contenenti prodotti per il trucco tra i cui ingredienti erano presenti gli estratti delle rare orchidee "Phalaenopsis amabilis" e "Orchis mascula".

Si tratta di specie di fiori presenti in Indonesia, Australia, Filippine e India, il cui prezzo unitario al dettaglio supera i 35 euro.

La commercializzazione delle loro parti ed estratti deve essere per legge accompagnata da documentazione che ne dimostri la provenienza da coltivazioni autorizzate e non il prelievo in natura. Documentazione che però in questo caso era assente. Il carico è stato sottoposto a sequestro e il legale rappresentante della società esportatrice denunciato per aver cercato di commercializzare prodotti tutelati dalla Convenzione di Washington. I trucchi sequestrati hanno un valore commerciale stimato di oltre 2,8 milioni di euro. (ANSA).