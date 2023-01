Omicidio-suicidio Genova: Consiglio Liguria ricorda Giulia

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Un minuto di silenzio in apertura dei lavori del primo Consiglio regionale della Liguria dopo la pausa festiva per ricordare Giulia Donato, la giovane donna uccisa a Genova Pontedecimo dal compagno Andrea Incorvaia.

"Una terribile tragedia che la cronaca nei giorni scorsi ci ha consegnato, una tragedia che ci interpella come uomini e come istituzioni - commenta il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei -. Giulia aveva solo 23 anni, non ha fatto in tempo ad allontanarsi dal convivente che è diventato il suo assassino.

Andrea l'ha uccisa a colpi di pistola prima di suicidarsi. Uno scenario visto troppe volte, che dimostra la necessità di affermare una cultura nuova, una diversa visione nel rapporto tra uomo e donna".

L'ultimo saluto alla 23enne è previsto stamani con i funerali previsti nella chiesa di San Giacomo Maggiore a Genova Pontedecimo alle 11:30. (ANSA).