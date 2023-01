Migrante folgorato: Cgil, inumano ignorare dramma dei profughi

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - "Continua la macabra conta dei migranti che perdono la vita al confine tra Italia e Francia.

Questa volta si tratta di un uomo che ieri è rimasto folgorato sul tetto di un treno partito da Ventimiglia verso Mentone. La tragedia è la prima del 2023 e si colloca drammaticamente in continuità con il 2022". Lo denuncia in una nota Fulvio Fellegara, segretario Cgil Liguria.

"Mentre la politica nazionale è distratta dalle polemiche sui "porti sicuri" a Ventimiglia i migranti continuano a dormire per strada e a cercare di attraversare il confine anche a rischio della propria esistenza - aggiunge il sindacalista -. Non è umano continuare ad ignorare il dramma che si consuma ogni giorno sul nostro territorio. Per l'ennesima volta chiediamo alle istituzioni di intervenire e di dare seguito con i fatti alle parole". (ANSA).