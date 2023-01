Seconda rapina violenta in centro storico a Genova in 24 ore

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - Un'altra rapina violenta in centro storico a Genova dopo quella della notte tra venerdì e sabato.

E' successo in piazza Sarzano intorno alle 4 della scorsa notte.

Un ragazzo di 20 anni è stato avvicinato da due persone con il volto coperto che lo hanno minacciato e colpito con un pugno per prendergli il portafoglio e il cellulare. Il ragazzo ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti ma i due rapinatori si erano già allontanati nel dedalo dei vicoli. L'episodio precedente era avvenuto in via Sottoripa: era andata in scena una rapina simile a un 19enne. Anche lui era stato avvicinato da due persone che prima lo hanno spintonato e poi lo hanno preso a calci e pugni per impossessarsi del portafoglio con dentro il bancomat, i documenti e pochi euro. Il ragazzo in quel caso ha detto ai carabinieri che i rapinatori erano stranieri.

Le forze dell'ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere delle zone dove sono avvenute le rapine per cercare di risalire all'identità dei rapinatori. (ANSA).