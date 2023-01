Allerta arancione per piogge da Portofino a Sarzana

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - E' allerta arancione (secondo livello di allrme su tre) per piogge nel Levante ligure, nei bacini grandi, dalle 20 di questa sera alle 7 di domani, nella zona compresa dal monte di Portofino ai confini con la Toscana.

Prima, sempre nei bacini grandi di questa zona allerta gialla dalle 16 alle 19 e poi ancora gialla dalle 8 alle 9 di domani.

Nei bacini medi del Levante, allerta gialla dalle 16 alle 9.

Sono le previsioni di Arpal che ha modificato colore e periodo dell'allerta rispetto a quella annunciata ieri che classifica gli effetti della perturbazioni con il colore giallo su tutto il Levante dalle 16 alle 24.

Già dalle prime ore della giornata precipitazioni interessano un po' tutta la regione (solo l'entroterra savonese è parzialmente escluso dai fenomeni) concentrandosi in particolare sul centro Levante. Le piogge sono generalmente d'intensità debole, localmente moderata (al momento cumulata oraria massima, 14.6 mm a Monte Beverone, nel comune della Spezia); alle ore 12.00 la cumulata totale massima dalla mezzanotte è di 41.4 millimetri a Reppia, nel comune di Né, in provincia di Genova.

Come previsto, nel pomeriggio, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi parzialmente a Ponente, mentre le piogge continueranno per tutta la giornata sul centro Levante. Sui corsi d'acqua maggiori, vista la persistenza delle piogge, con condizioni di bagnamento del terreno che hanno raggiunto la completa saturazione, sono attesi marcati innalzamenti di livello idrometrico, in particolare nei bacini del Vara e Magra, per i quali non si escludono locali allagamenti delle zone in prossimità dei corsi d'acqua e in quelle golenali.

Il mare sarà molto mosso e localmente agitato a Ponente e al Centro della regione, con possibili mareggiate a Levante. Il vento raggiungerà gli 80 km orari sui crinali di Levante (ANSA).