In arrivo perturbazione, allerta giallo Levante ligure

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - Arpal ha emesso l'allerta gialla per piogge diffuse per i comuni dei bacini grandi di levante.

L'allerta scatterà alle 16 di domani e terminerà alle 23.59.

Nella mattinata di domani ulteriori valutazioni in base alle ultime uscite della modellistica previsionale e alla situazione in atto.

Preceduta da correnti umide meridionali che già oggi, sabato, portano nubi compatte e piogge deboli sul centro Levante della Liguria, una perturbazione è attesa per la giornata di domenica sulla regione. Fin dal mattino sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio un po' su tutta la regione, con intensità tra debole e moderata. Ma se, nel pomeriggio, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi a Ponente, le piogge continueranno per tutta la giornata sul centro della regione e sul Levante dove saranno persistenti e dove non si escludono isolati episodi di forte intensità. Sui corsi d'acqua maggiori proprio il persistere delle piogge, unito alle condizioni di bagnamento del terreno prossime alla saturazione, la pioggia potrà provocare innalzamenti anche significativi dei bacini grandi, per i quali non si escludono locali allagamenti.

Da segnalare anche l'aumento dei venti meridionali, in particolare sui capi di Ponente e sul Levante. (ANSA).