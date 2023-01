Vialli: Toti, non ha vinto il male perché nessuno ti dimenticherà

(ANSA) - GENOVA, 06 GEN - "Il presidente della Liguria Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli. Vialli ha legato a Genova e alla Sampdoria alcune delle pagine più belle della sua carriera. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato le nostre più sentite condoglianze". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che aggiunge: "Grazie Gianluca in campo ci hai fatto sognare e fuori dal campo ci hai fatto riflettere soprattutto per la forza e il coraggio con cui hai affrontato la tua malattia. Non ha vinto lei perché nessuno ti dimenticherà. Ricorderemo la tua forza e la tua eleganza". (ANSA).