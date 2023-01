Frana su strada per Montoggio, sei persone isolate

(ANSA) - GENOVA, 06 GEN - Una frana si è abbattuta ieri sera sulla strada comunale per Montoggio, dopo la frazione di Laccio.

In località Frevada ci sono 6 persone isolate. Dopo un primo intervento da parte del Comune e della protezione civile che hanno permesso di ripulire parzialmente la strada, la viabilità è stata aperta solo ai mezzi di soccorso.

Regione Liguria è in costante contatto con la Protezione Civile e il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami per monitorare la frana. Il sindaco ha segnalato la necessità di un intervento di disgaggio e di riposizionamento della rete di contenimento massi. (ANSA).