Un nuovo caso di peste suina a Vobbia

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Sono 236 i casi di peste suina riscontrati tra Piemonte e Liguria, due in più rispetto all'aggiornamento precedente: uno in Piemonte che porta le positività totali in regione a 156, uno in Liguria che porta le positività in regione a 80.

Il nuovo caso piemontese è stato riscontrato in provincia di Alessandria a Francavilla Bisio mentre il nuovo caso ligure è stato riscontrato in provincia di Genova, a Vobbia. Salgono così 47 i Comuni in cui è stato verificato almeno un caso di peste suina africana. (ANSA).