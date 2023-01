Turismo: a Sarzana boom visitatori a fortezze rinascimentali

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 GEN - Ventimila visitatori per le fortezze rinascimentali di Sarzana nel corso del 2022, numero che segna un record per la cittadina della Val di Magra al confine tra Liguria e Toscana. La Fortezza Firmafede e la sovrastante Fortezza di Sarzanello, entrambe di impianto fiorentino, di proprietà della Direzione Regionale Musei ligure, hanno conosciuto un boom di turisti certificato dai dati di fine anno della cooperativa Earth.

"Nonostante la pandemia non ci siamo mai fermati - le parole della sindaca Cristina Ponzanelli - lavorando per far ripartire la nostra città anche attraverso la valorizzazione delle nostre fortezze. I numeri raggiunti confermano che una strategia di lungo periodo e la continuità di grandi eventi, che garantiscono la riconoscibilità di un territorio, di una città, di un monumento o di spazi culturali è la strategia giusta".

Legate alle vicende di Castruccio Castracani, poi conquistate e riedificate dai Medici nel Quattrocento e infine transitate alla Repubblica di Genova, le due fortificazioni sono state utilizzate come polo museale negli ultimi anni. La Firmafede in particolare, oltre ad ospitare gli eventi del Festival della Mente, ha conosciuto mostre di successo con artisti di fama internazionale come Banksy, Obey a Dalì, quest'ultima attualmente in corso. (ANSA).