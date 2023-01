Genova: opposizione lascia aula a ricordo di Benedetto XVI

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Durante il minuto di silenzio osservato in apertura del consiglio comunale monotematico su Amiu di questo pomeriggio osservato per commemorare la scomparsa di Franco Frattini e di papa Benedetto XVI i consiglieri di opposizione del Pd Davide Patrone e Monica Russo, Lista Sansa Rosso Verde Filippo Bruzzone e Francesca Ghio hanno abbandonato l'aula rossa di palazzo Tursi.

Sull'episodio è intervenuto l'assessore alla sicurezza del comune Sergio Gambino. "Una forma di protesta? Che senso avrebbe? Una presa di distanza da un papa emerito e uomo di pace? Sinceramente non ne ho capito il senso, ma come uomo, cristiano, mi sono sentito offeso. Se poi c'è una spiegazione, allora aspetto di sentire come motiveranno il loro repentino abbandono dell'aula i quattro esponenti della sinistra" (ANSA).