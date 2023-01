Sampdoria, ufficiale arrivo di Lammers

E' ufficiale in casa Sampdoria l'arrivo dell'attaccante Sam Lammers prelevato in prestito dall'Empoli fino al prossimo 30 giugno. Il giocatore potrebbe già partire titolare nella sfida col Sassuolo, vista l'emergenza nell'attacco blucerchiato. Per lui con la maglia dei toscani 14 presenze e un gol in questa stagione, rientra nell'operazione che ha visto il trasferimento di Caputo a Empoli in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Intanto visita medica per il difensore olandese Bram Nuytinck, acquistato dall'Udinese per un piccolo indennizzo economico: ha firmato un contratto per sei mesi. (ANSA).