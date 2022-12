Tessuti, dolci, gioielli, ristoranti: nuove botteghe storiche

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Ci sono due pasticcerie, Sansebastiano e Tagliafico, la gioielleria Pisano, Pittaluga Tessuti, e due Locali di Tradizione 'l'Archivolto Mongiardino, nel cuore del centro storico, e la Trattoria Serra di Sampierdarena tra i nuovi ingressi nell'albo delle "botteghe storiche genovesi", istituito nel 2011 per tutelare, promuovere, valorizzare e tramandare alle future generazioni lo storico patrimonio commerciale di Genova. Sei nuovi ingressi che portano a 81 le imprese inserite nell'Albo e che mettono Genova al primo posto in Italia per questo tipo di attività che ha un forte richiamo turistico. "Abbiamo organizzato tour dedicati a queste attività che sono molto apprezzati - ricorda Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova - con la visita di botteghe, che per noi genovesi rappresentano la normalità, ma che per i turisti possono diventare un'esperienza particolare. Queste botteghe rendono Genova più vera".

I nuovi ingressi nell'albo delle Botteghe storiche, certificano la vitalità e la grande tradizione del tessuto commerciale e artigianale genovese. "Le Botteghe Storiche e i Locali di Tradizione sono vere e proprie eccellenze del territorio - sottolinea l'assessore al Commercio e Artigianato Paola Bordilli - testimonianze che rappresentano, con il forte valore identitario delle produzioni, il radicamento nella storia della città. Le Botteghe storiche e i Locali di Tradizione sono in varie zone della città e sono l'espressione della policentricità che contraddistingue la Grande Genova".

Le attestazioni sono state consegnate a Palazzo Tursi da Bordilli e Caviglia e dai rappresentanti degli Istituti liguri del ministero della Cultura, delle associazioni di categoria.

